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Дезертиру, устроившему стрельбу в Новошахтинске, вынесли приговор

Дезертиру, устроившему стрельбу в Новошахтинске, вынесли приговор
Ростовский областной суд 18 декабря вынес приговор члену ЧВК «Вагнер», ранившему полицейского в Новошахтинске. Павла Николина приговорили к 6 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.

Происшествие случилось 6 декабря 2022 года. Сотрудники правоохранительных органов прочесывали лесополосы и посадки в поисках пропавшей женщины. На одном из участков они наткнулись на мужчину в камуфляже. Оказалось, что он был вооружен. При попытке выяснить, кто он и откуда, незнакомец открыл стрельбу, а затем бросился в бега.

На следующий день его нашли на одной из заброшенных свиноферм. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и незаконном обороте оружия.
Фото: Ростов ру.
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