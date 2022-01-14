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Девушку, пропавшую по дороге из Гуково в Ростов отыскали живой. Местонахождение 26-летней Эльвиры Гусевой оставалось неизвестным с 9 января.В день исчезновения, девушка отправилась из города Гуково в донскую столицу. Но после этого связь с ней была потеряна. Супруг предположил, что девушка могла остановиться в Ростове у своей сестры, но почему она все это время не сообщала о своем местонахождении непонятно.Днем, 17 января появилась информация о том, что Эльвиру нашли живой. Она смогла вернуться к семье и ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Причины такого долгого отсутствия девушки пока неизвестны.