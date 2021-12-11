Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Девам лучше отложить поездки, а Скорпионов ждет прибыль: гороскоп на неделю

Девам лучше отложить поездки, а Скорпионов ждет прибыль: гороскоп на неделю
Очередная неделя обещает принести знакам Зодиака новые задачи. Не все намеченное осуществится, однако терпение и стремление добиться желаемого возьмет вверх. Нужно лишь приложить немного усилий. Кроме того, необходимо позаботиться о своем здоровье. Инфекционные заболевания продолжают свирепствовать, поэтому не стоит этим пренебрегать. Подробный прогноз для жителей Ростова составила астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — много задач перед собой поставили, но не все пойдет по намеченному маршруту. Постарайтесь выполнять запланированное постепенно и распределять равномерно силы.

♉ Телец — вы чувствуете прилив энергии, полны энтузиазма, стремитесь к новым высотам. Излишний оптимизм иногда не позволяет заметить риски. Но они есть. Рациональный подход к любому процессу не помешает.

♊ Близнецы — при внешнем благополучии может нарастать беспокойство к концу недели. Размышляйте и рассуждайте, если возникают сомнения. Положитесь на ближайшее окружение.

♋ Рак — нежелательно переутомляться. Позаботьтесь о своем организме. Важны диалог с партнером и взаимная поддержка.

♌ Лев — могут возникнуть недопонимание с руководством, сложности с людьми старшего возраста, но это все временные трудности. Вторая половина недели будет щедра на подарки.

♍ Дева — профилактика инфекционных заболеваний сейчас необходима. Дальние поездки лучше отложить. Не принимайте скоропалительных решений.

♎ Весы — не намечайте переговоров или ответственной поездки на среду и четверг - волнение будет сказываться на качестве работы. Взгляд под другим углом на ситуацию снизит градус напряжения.

♏ Скорпион — важные качества этой недели: собранность, организованность, умение мыслить нестандартно, они позволят сгладить шероховатости во взаимоотношениях. Удача улыбается в финансовых вопросах.

♐ Стрелец — успешная для вас неделя: проблемы отступают, вы энергичны, полны уверенности и оптимизма, заняты любимыми делами и достигаете своих целей.

♑ Козерог — отделяйте зерна от плевел. Выражайте свои мысли коротко и емко. Быстрая реакция, оригинальные идеи - залог удачи на этой неделе.

♒ Водолей — за черной полосой всегда начинается белая. Так и на этой неделе: пасмурное настроение сменится радужным, а близкие люди и друзья протянут руку помощи.

♓ Рыбы — не падайте духом - Фортуна на вашей стороне! Не поддавайтесь панике и суете, думайте, принимайте самые нестандартные решения и действуйте!
Фото: m.fotostrana.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.