Девам лучше отложить поездки, а Скорпионов ждет прибыль: гороскоп на неделю
Очередная неделя обещает принести знакам Зодиака новые задачи. Не все намеченное осуществится, однако терпение и стремление добиться желаемого возьмет вверх. Нужно лишь приложить немного усилий. Кроме того, необходимо позаботиться о своем здоровье. Инфекционные заболевания продолжают свирепствовать, поэтому не стоит этим пренебрегать. Подробный прогноз для жителей Ростова составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — много задач перед собой поставили, но не все пойдет по намеченному маршруту. Постарайтесь выполнять запланированное постепенно и распределять равномерно силы.
♉ Телец — вы чувствуете прилив энергии, полны энтузиазма, стремитесь к новым высотам. Излишний оптимизм иногда не позволяет заметить риски. Но они есть. Рациональный подход к любому процессу не помешает.
♊ Близнецы — при внешнем благополучии может нарастать беспокойство к концу недели. Размышляйте и рассуждайте, если возникают сомнения. Положитесь на ближайшее окружение.
♋ Рак — нежелательно переутомляться. Позаботьтесь о своем организме. Важны диалог с партнером и взаимная поддержка.
♌ Лев — могут возникнуть недопонимание с руководством, сложности с людьми старшего возраста, но это все временные трудности. Вторая половина недели будет щедра на подарки.
♍ Дева — профилактика инфекционных заболеваний сейчас необходима. Дальние поездки лучше отложить. Не принимайте скоропалительных решений.
♎ Весы — не намечайте переговоров или ответственной поездки на среду и четверг - волнение будет сказываться на качестве работы. Взгляд под другим углом на ситуацию снизит градус напряжения.
♏ Скорпион — важные качества этой недели: собранность, организованность, умение мыслить нестандартно, они позволят сгладить шероховатости во взаимоотношениях. Удача улыбается в финансовых вопросах.
♐ Стрелец — успешная для вас неделя: проблемы отступают, вы энергичны, полны уверенности и оптимизма, заняты любимыми делами и достигаете своих целей.
♑ Козерог — отделяйте зерна от плевел. Выражайте свои мысли коротко и емко. Быстрая реакция, оригинальные идеи - залог удачи на этой неделе.
♒ Водолей — за черной полосой всегда начинается белая. Так и на этой неделе: пасмурное настроение сменится радужным, а близкие люди и друзья протянут руку помощи.
♓ Рыбы — не падайте духом - Фортуна на вашей стороне! Не поддавайтесь панике и суете, думайте, принимайте самые нестандартные решения и действуйте!