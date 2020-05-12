Детский летний отдых на Дону остаётся под вопросом
Большая часть детей в Ростовской области проводит около двух недель каникул в летних лагерях. Традиционно весной родители уже определяются, куда и когда отправят своё чадо отдыхать, покупая соответствующие путёвки. В 2020 году же есть вероятность, что ребята останутся на всё лето дома.
Из-за пандемии коронавируса все организации образования и здравоохранения, включая детские, закрыты на неопределённый срок. Смогут ли они принять детей летом, не известно. Пока руководители лагерей на всякий случай готовят территории к сезону каникул, принимают меры для обеспечения безопасности ребят и сотрудников.
- Решение о сроках начала летней оздоровительной кампании будет принято с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации, динамики заболеваемости и результатов уже принятых в регионе мер по предотвращению новой коронавирусной инфекции, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Ростовской области.
В регионе также закрыты школы, детские сады и высшие учебные заведения.