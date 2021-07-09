Десятки стран выкупили права на показ нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова
Фото со съемочной площадки.
Права на показ фильма ростовского режиссера Кирилла Серебренникова приобрели десятки стран. Мировая премьера драмы «Петровы в гриппе» состоялась 12 июля на Каннском кинофестивале.
Новую картину известного российского режиссера увидят жители Бельгии, Греции, Нидерландов, Италии, Португалии, Люксембурга, Польши, Израиля, Турции, Мексики, Индонезии, Великобритании, Германии, Швейцарии, а также стран Балтии и бывшей Югославии.
Напомним, драму сняли по мотивам романа Алексея Сальникова. По сценарию главные герои - обычная семья. Муж - автослесарь, жена - библиотекарь и сын - ученик начальных классов. В какой-то момент семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия и сюрреализма. Автор книги получил премии НОС и «Национальный бестселлер».
Режиссер Кирилл Серебренников работал над фильмом не один год и приложил много усилий. Однако присутствовать на премьере лично ростовчанин не смог из-за условного срока по делу «Седьмой студии». Его приветствовали в формате онлайн, а на фестиваль отправилась целая команда Серебренникова со значками «KS» с изображением режиссера. В числе делегации были актеры Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов и продюсер Илья Стюарт.
На фото: Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов и Илья Стюарт.
По информации сайта kinobusiness.com, в России фильм выйдет в прокат 9 сентября, а в декабре 2021 года его покажут во Франции.