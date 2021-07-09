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Десятки стран выкупили права на показ нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова

Десятки стран выкупили права на показ нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова
Фото со съемочной площадки.

Права на показ фильма ростовского режиссера Кирилла Серебренникова приобрели десятки стран. Мировая премьера драмы «Петровы в гриппе» состоялась 12 июля на Каннском кинофестивале.

Новую картину известного российского режиссера увидят жители Бельгии, Греции, Нидерландов, Италии, Португалии, Люксембурга, Польши, Израиля, Турции, Мексики, Индонезии, Великобритании, Германии, Швейцарии, а также стран Балтии и бывшей Югославии.

Напомним, драму сняли по мотивам романа Алексея Сальникова. По сценарию главные герои - обычная семья. Муж - автослесарь, жена - библиотекарь и сын - ученик начальных классов. В какой-то момент семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия и сюрреализма. Автор книги получил премии НОС и «Национальный бестселлер».

Режиссер Кирилл Серебренников работал над фильмом не один год и приложил много усилий. Однако присутствовать на премьере лично ростовчанин не смог из-за условного срока по делу «Седьмой студии». Его приветствовали в формате онлайн, а на фестиваль отправилась целая команда Серебренникова со значками «KS» с изображением режиссера. В числе делегации были актеры Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов и продюсер Илья Стюарт.

На фото: Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов и Илья Стюарт.

По информации сайта kinobusiness.com, в России фильм выйдет в прокат 9 сентября, а в декабре 2021 года его покажут во Франции.

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