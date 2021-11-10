Десятки домов в Ростове обесточат перед выходными

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Десятки домов в Ростове-на-Дону обесточат в пятницу,. Актуальный график плановых отключений публикует АО «Донэнерго».света не будет на 4-й Линии, 4-18, 5-17; 6-й Линии, 2-18, 1-11; Советской, 43, 47/1; 1-й Майской, 42-48, 61; Цезаря Куникова, 14-26, 11-21; Немировича-Данченко, 41-61, 44-62; по Орджоникидзе, 39-49; на Орской, 7А, 21, 23, 25, 27 и 29; Штахановского, 10/4, 14, 14/1, 14/2 и в Ароматном, 9.В этот же день, но, без электричества останутся дом № 105 на Большой Садовой и № 43 в Университетском.