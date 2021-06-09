Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли закон о сохранении и развитии лесополос сельскохозяйственного назначения

В четверг, 10 июня, состоялось 32-е очередное заседание Законодательного собрания Ростовской области, в ходе которого парламентарии приняли ряд областных законов, направленных на развитие градостроительства, природопользования и социального обеспечения.Во время «Правительственного часа» народные избранники обсудили вопросы трансформации донского углепрома. По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, в связи с переходом предприятий на экологичное топливо и сокращение углеродных выбросов, эта тема особенно актуальна. Нужно понимать, готова ли угольная промышленность к этим изменениям.Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко отметил, что Ростовская область является основным регионом по добыче угля во всей европейской части России. На Дону сосредоточены 24,3 миллиарда тонн запасов угля, из которых разведано 6,5 миллиарда. Ежегодно в донском регионе добывается более пяти миллионов тонн угля. Число сотрудников, занятых на предприятиях углепрома, насчитывает около шести тысяч человек.Однако век перехода на «зеленую» энергетику диктует свои правила. В связи с этим многие предприятия стали отказываться от угля в качестве топлива. Так, один из крупнейших потребителей — Новочеркасская ГРЭС — постепенно сокращает закупку, отдавая предпочтение более экологичному газу. Активно в Ростовской области развивается и ветроэнергетика. Доля ветроэнергетики на Дону составила 10% от общего объема производства энергии. В итоге проблема сбыта угольной продукции стала одной из главных. В связи с этим появилась потребность обсудить пути трансформации донского углепрома.Необходимость изменения государственной политики в отношении угольной промышленности региона отметил и председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.- Сейчас углепром находится в относительно хорошей форме. Поэтому уже сейчас мы должны заглянуть в будущее и посмотреть, куда движется угольная отрасль, что с ней произойдет через 10-20 лет, для того, чтобы заблаговременно подготовиться к трансформации этого сектора экономики, – рассказал Игорь Бураков. - Вероятно, здесь работа будет касаться и изменений технологий, связанных с сжиганием угля. Может, с течением времени уголь будет превращаться в экологичное топливо.В качестве решения было предложено расширить каналы сбыта угольной продукции, а также проработать вопрос об изменениях государственной поддержки угольной отрасли, взять курс на глубокую переработку угля и использование его в более экологичном направлении, нежели сжигание. Эту инициативу поддержал спикер ЗС РО Александр Ищенко.– На Дону существуют большие перспективы для сохранения угольной промышленности. Цена, которую могут получить донские угольные компании, позволяет вкладываться в развитие и производство, позволяет акцентировать внимание на новых современных технологиях. Мы очень рассчитываем на то, что в Ростовской области углепром получит должное развитие, – заключил спикер донского парламента.Вторым важным вопросом 32-го заседания донских парламентариев стало принятие областного закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения» во втором чтении. Закон направлен на формирование эффективной системы содержания и воспроизводства лесополос, снижение пагубного воздействия ветров и вод на почвы.Около 30 лет назад был принят документ о разделе земель сельскохозяйственного назначения. Лесополосы не вошли ни в группу лесонасаждений, ни в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Де-юре, лесополосы принадлежали государству, но из-за этого нюанса власти не имели законных оснований развивать эти территории и поддерживать там порядок.Председатель Заксобрания Ростовской области отметил, что главная проблема заключалась в отсутствии возможности контролировать деятельность товаропроизводителей. В итоге тысячи гектаров лесополос превратились в свалки.- Мы неоднократно обращались к федеральным коллегам, и наш голос был услышан. В начале 2020 года полномочия передали на региональный уровень, - прокомментировал Александр Ищенко.Являясь природными барьерами, лесополосы влияют на урожайность и чистый воздух в густонаселенных городах с активной застройкой, транспортным потоком и пылевыми бурями, от которых каждое лето страдают жители региона. Благодаря принятому закону депутатам удастся выделить средства из областного бюджета на развитие и поддержание в порядке лесополос сельскохозяйственного назначения.Еще одним вопросом, который на заседании затронули депутаты Заксобрания Ростовской области, стали поправки в закон «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях». Народные избранники пришли к выводу, что семьям с приемными детьми нужно увеличить выплаты на книгоиздательскую продукцию. Ранее выплата составляла 100 рублей, но не была проиндексирована.Депутаты приняли решение поступить по аналогии с учителями, в оклад которых уже включены расходы на книгоиздательскую продукцию. Отныне в пособие семей с приемными детьми будет включена выплата в размере 290 рублей, а единовременная выплата составит 9 тысяч рублей и автоматически ежегодно будет индексироваться.