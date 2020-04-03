Депутаты Заксобрания Ростовской области предоставили автомобили медучреждениям

Депутаты донского Заксобрания, руководители предприятий, приняли решение предоставить медицинским учреждениям автомобили. Транспорт передадут с водителями и полным обеспечением как минимум на месяц.Инициатива вызвана резко выросшим количеством вызовов врачей «на дом». Медики должны посещать больных с хроническими заболеваниями, которые из-за режима самоизоляции не могут посещать медучреждения.Спикер донского парламента призвал присоединиться к проекту всех однопартийцев, которые являются руководителями предприятий, депутатами городов и районов Ростовской области.Кроме того, на заседании фракции «Единая Россия» в донском парламенте депутаты обсудили возможность оказания адресной помощи многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и другим слабозащищённым категориям жителей области. Форма поддержки может быть самой разной, например, передача продуктов, лекарств, дезинфицирующих средств и других необходимых товаров. Ряд депутатов в своих избирательных округах уже передают нуждающимся семьям наборы дезинфицирующих средств и продукты.Адам Батажев не будет брать арендную плату с предпринимателей, которые были вынуждены временно приостановить работу на торговых площадях.