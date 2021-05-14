Депутаты Заксобрания Ростовской области держат на контроле ситуацию с аксайскими рынками

Ситуация с аксайскими рынками, вызвавшая общественный резонанс, не осталась без внимания донских депутатов. В ходе 31-го внеочередного заседания Заксобрания Ростовской области, народные избранники обсудили вопросы, связанные с закрытием крупных торговых площадок Аксайского района: «Атлант Сити», «Атлант Юг», «Алмаз», «Строительный» и «Овощной».Начиная с 30 апреля, представители Законодательного собрания совместно с юристами парламента ежедневно работают в антикризисной группе. Они ведут прием предпринимателей, дают консультации, а также помогают юридически правильно оформить заявления. По состоянию на 13 мая были приняты 2 133 предпринимателя и внесено 1 717 заявлений.- Наша задача – помочь тем, кто выполнял все требования закона. Помочь и с правовой точки зрения, и выработать механизмы поддержки для того, чтобы деятельность этих юридических лиц, этих предпринимателей продолжилась, - отметил председатель Заксобрания Александр Ищенко. - Депутатский корпус готов, если будут сформулированы такие предложения, вернуться к теме корректировки законодательства, но ситуация, которая там сложилась, не дает возможности мгновенного решения всех проблем, поскольку они накапливались годами. Требуется тщательная проработка.Напомним, в конце апреля работу торговых объектов на рынках «Атлант Сити», «Атлант Юг», «Алмаз», «Строительный» и «Овощной» приостановили в связи с проверкой соблюдения законодательства сотрудниками силовых и надзорных органов и в соответствии с определениями Аксайского районного суда.С 1 мая для торговцев плодоовощной продукцией и продовольственными товарами открыли ярмарку на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова. Для обеспечения порядка на подъездных дорогах дежурят автоинспекторы.Первый замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин отметил, что именно оперативное решение по организации ярмарки позволило избежать резкого роста цен. Сейчас стоимость овощей и фруктов в донской столице остается на среднем уровне среди городов Южного военного округа.К обсуждению проблемного вопроса на заседании присоединился первый зампрокурора Ростовской области Кирилл Осипчук. По его словам, проверку соблюдения законодательства на территории, где находились рынки, начали еще в 2020 году. Однако организаторы торговли не шли на контакт. Они игнорировали запросы, скрывались и уклонялись от явки в органы прокуратуры. Сейчас ведомство принимает заявления от работников рынков. Так, в надзорное ведомство направили уже пять исковых заявлений об изъятии шести земельных участков на территории торговых площадей.- По ним наложены обеспечительные меры судом. Все определения суда по наложению обеспечительных мер стороной ответчика обжалованы в настоящее время, - прокомментировал ситуацию первый зампрокурора региона. - Мы находимся в стадии гражданско-правовых отношений.Кирилл Осипчук подчеркнул, что большинство торговцев бросили свои товары, когда там проводились проверочные мероприятия, поэтому сотрудники органов внутренних дел организовали работу по обеспечению сохранности оставленного имущества.В свою очередь, владельцы других торговых площадей на территории Ростова предложили предпринимателям свободные места. Торговые точки на аксайских рынках были построены из легко возводимых конструкций, поэтому переехать на другую площадку не составит труда. В частности, замдиректора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова отметила, что часть предпринимателей уже перешла на рынки «Верхний Темерник» и «Классик».Работа правоохранителей по переписи и учету ИП и юрлиц, фактически осуществлявших торговую деятельность, продолжается до сих пор. С предпринимателями и инициативными группами провели ряд встреч. На них обсуждали различные возможности решения сложившейся ситуации и определение новых мест для торговли.Помимо этого, был создан штаб для решения проблем предпринимателей. В него вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей, заместители губернатора, руководители областных управлений и департаментов, администраций Ростова и Аксайского района, члены «Региональной корпорации развития». Также в штаб включены депутаты Заксобрания Ростовской области, представители предпринимательского сообщества, региональных управлений Роспотребнадзора, Росреестра, налоговой службы и других.