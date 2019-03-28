Депутаты распределили дополнительные средства, поступившие в бюджет Ростовской области





Донские депутаты приняли поправки на текущий и следующий годы. Для этого парламентарии 29 марта собрались на внеочередное заседание Законодательного собрания Ростовской области.



Из федерального бюджета в региональную казну поступили дополнительные средства в размере 115 млн рублей. Кроме того, при внесении поправок были учтены остатки средств областного бюджета на 1 января 2019 года в сумме 1 млрд рублей.



По словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, средства федерального бюджета – это целевые поступления, которые предназначены для субсидирования предприятий агропромышленного комплекса. Они будут направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.



Из оставшихся с прошлого года средств более 471 млн рублей были получены Ростовской областью от правительства России в качестве гранта за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала. Большую часть этих средств - 398,2 млн рублей - направят на создание постоянной внутренней экспозиции народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».

– Чтобы музей открыл свои двери к празднованию 75-летия Великой Победы в мае 2020 года, необходимы серьезные усилия областных органов власти и органов местного самоуправления, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Александр Ищенко. - Важно, что в решение этой задачи заложены необходимые средства. Они выделяются как из бюджета области, так и собраны самими жителями.



Спикер донского парламента также добавил, что дополнительные финансовые поступления пойдут на социальную сферу: образование, здравоохранение и культуру. В частности, основную часть средств потратят на модернизацию материально-технической базы детских больниц и поликлиник, строительство и капремонт школ. В частности, на капитальный ремонт школы № 84 города Ростова-на-Дону планируется направить 268,6 млн рублей (135,2 млн рублей – в 2019 году, 133,4 млн рублей – в 2020 году). Также 168 млн рублей будут направлены на строительство школы на территории военного городка № 140 (Ростов-на-Дону). Еще 74 млн рублей пойдут на завершение строительства детского сада на 220 мест в Багаевском районе. 52,5 млн рублей направляются на приобретение оборудования для детских поликлиник.



С учётом внесённых изменений доходы бюджета Ростовской области в 2019 году составят 179 млрд рублей, а расходы - 190 млрд рублей.