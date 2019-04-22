Депутаты гордумы Ростова одобрили передачу ЦГБ в частные руки





Депутаты городской думы Ростова на заседании 23 апреля одобрили передачу Центральной городской больницы им. Семашко в частные руки.



Вопрос представила заместитель главы администрации Светлана Камбулова. По её словам, власти собираются доработать предложенное соглашение, которое «далеко от идеала». Работа над ним будет вестись ближайшие два месяца. При таких условиях депутатам предложили проголосовать за утверждение предварительного списка объектов ЦГБ, подлежащих передаче.



Камбулова пояснила, что одобрение депутатов необходимо для начала работы над соглашением. Пока же депутатов попросили утвердить список объектов ЦГБ, подлежащих передаче в концессию.



Взамен ООО «РостовМедИнвест», которому предполагается передать больницу, обязуется за три года построить на территории девятиэтажный хирургический корпус площадью 60 тысяч кв. м. Инвестор обещает, что в новом здании появятся 700 коек и 20 операционных.



В свою очередь компания будет эксплуатировать все помещения больницы в течение 29 лет - до 2048 года. По условиям договора, компания имеет право оказывать дополнительные платные услуги, не входящие в программу государственных гарантий.



Отметим, что ООО «РостовМедИнвест» зарегистрировано в феврале 2019 года. Его уставной капитал составляет 10 тыс. рублей. А заявка на концессионное предложение поступила в марте, то есть спустя месяц после создания организации.



После обсуждения депутаты проголосовали за утверждение списка объектов, подлежащих передаче. Из всего числа только двое проголосовали против, и один воздержался. Таким образом, процесс передачи городской больницы в частные руки можно считать запущенным. Чем это обернётся для ростовчан, остаётся только догадываться. Но, судя по всему, народных избранников не сильно беспокоит судьба обычных горожан.