Депутат Заксобрания Ростовской области Борис Вальтер не поддержал идею трехдневного голосования

За три недели до единого дня голосования, депутат Законодательного Собрания ростовской области Борис Вальтер дал интервью изданию, в котором раскритиковал решение Госдумы о введении трехдневного голосования на выборах 13 сентября.По мнению депутата решение растянуть выборы на три дня является непродуманным и даже опасным. Сославшись на пандемию и дополнительные меры по защите здоровья граждан, законодатели принесли в жертву прозрачность голосования.- Новая норма в корне меняет сам принцип проведения выборов, - заявил Борис Вальтер. - Меня как профессионального юриста больше всего удивляет, что процедура голосования меняется даже не федеральным законом, а решением избиркома. Закон о трехдневном голосовании вступил в силу 31 июля. Решение о назначении выборов в Ростовской области было принято еще в июне. Сейчас с юридической точки зрения процедура голосования регулируется даже не федеральным законом, а постановлением Центральной избирательной комиссии и регионального избиркома. И так по всей стране.Это подрывает доверие людей к итоговым результатам, утверждает депутат. По его словам, авторы инициативы не учли, что таком раскладе открывается огромное поле для фальсификаций. Например, вместо того, что бы ввести процедуру ежедневного подсчета голосов в течение всех трех дней, ЦИК решил, что бюллетени будут лежать две ночи неизвестно где и неизвестно как, без контроля наблюдателей.Отвечая на вопрос, почему его товарищ по партии Справедливая Россия, депутат Госдумы Михаил Емельянов поддержал этот закон, Борис Вальтер сказал следующее:- Мне сложно отвечать за других. Сам я выступал и выступаю против этого нововведения. Точно такую же позицию занял и лидер нашей партии Сергей Миронов, и большинство членов фракции «Справедливой России» в Госдуме.Депутат считает, что еще не поздно отменить закон о трехдневном голосовании или, хотя бы серьезно скорректировать его. Он особо подчеркнул, что в нынешнем виде «трехдневка» в первую очередь вредит самим властям. Страна уже несколько лет живет в состоянии кризиса: резкое падение курса рубля, пандемия коронавируса и последовавший за ним карантин, ограничения в экономике… Особенно пострадали малый и средний бизнес. Многие просто остались без доходов, разорились. Все это вселяет в людей состояние тревоги, раздражения и неопределенности. Более того, пандемия обнажила многие проблемы в социальной сфере. Особенно в здравоохранении. Новая, непрозрачная система голосования может стать дополнительным раздражителем, который только еще больше разогреет градус общественного недовольства.Борис Вальтер предостерег тех, кто попытается использовать трехдневное голосование, что бы улучшить результат партии власти на предстоящих выборах в городские Думы Ростова-на-Дону, г. Шахты, Новочеркасска, Волгодонска и других муниципальных образований.- На фоне проблем в экономике наметился устойчивый тренд снижения популярности партии власти, - заявил депутат. - Опросы фиксируют падение ее рейтинга. Напротив, партии, находившиеся в оппозиции, сейчас увеличивают число сторонников. «Трехдневка» может оказаться ловушкой для самих властей. Если некоторые нечистые на руку господа решат воспользоваться этими нововведения и в погоне за нужными результатами решат исказить реальное волеизъявление граждан, это может привести к опасным последствиям. Я убежден, что в текущей ситуации выборы должны быть проведены принципиально честно. Нужен самый жесткий контроль результатов голосования, чтобы не было ни малейших сомнений в легитимности процедуры. Вместо этого, вводятся механизмы голосования с очень опасными соблазнами. Кто-то перед кем-то может захотеть отчитаться, знаете, как у нас на местах порой устраивают «состязания лояльности». Именно такие «политические дельцы» фактически и раскручивают маховик протеста. Очевидно же, что если по итогам голосования кто-то попытается завышать результаты политических сил, теряющих популярность, эффект будет прямо противоположным – общественное недовольство будет только нарастать. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, чем могут обернуться такие опасные игры: посмотрите новости о событиях в соседней стране.Оценивая шансы партии Справедливая Россия на выборах в Государственную Думу в 2021 году, Борис Вальтер особо отметил, что результат будет на прямую зависеть от работы на местах:- Партия состоит из людей, и избиратель в первую очередь смотрит на личности, а уже потом на политические бренды. Как представители нашей партии будут работать в регионах, такой результат мы и покажем. Лично я оцениваю шансы «Справедливой России» на предстоящих выборах как очень высокие, особенно в текущей ситуации.Справка:Борис Вальтер родился 16 июня в Екатеринбурге.В 2000 году закончил экономический факультет Уральского государственного технического университета.В 2004 году получил высшее юридическое образование в Северо-Кавказской академии государственной службы.С 1999 года работал в «Свердлсоцбанке» ведущим специалистом управления ценных бумаг.В мае 2001 года переехал жить в Новочеркасск, где работал в городской администрации на должности главного специалиста отдела экономики.В 2005 году возглавил юридический отдел компании «Нотис-Юг».С 2007 года занимался частной юридической практикой.С 2013 года и по настоящее время работает директором компании «ИНПК Консалтинг».В 2014 году избран депутатом Батайской Городской Думы.В 2018 году стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области, победив по одномандатному округу №16.