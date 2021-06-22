Депутат Законодательного собрания Ростовской области приняла участие в шоу «Давай поженимся»

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Полякова побывала на шоу «Давай поженимся». Об участии в популярной программе, где одинокие сердца ищут друг друга, она рассказала Rostov.ru.По словам народной избранницы, стать участницей популярного шоу на «Первом канале» ей предложили продюсеры. Ирина Полякова жениха себе не искала, но решила рискнуть, ведь для нее это было чем-то новым и интересным. Тем более что ее сердце уже несколько лет свободно.- Я в прошлом журналист-телевизионщик. Мне было интересно поучаствовать, посмотреть, как проходят съёмки, как работают продюсеры, редакторы. Пообщаться с Розой (Сябитовой), Ларисой (Гузеевой). Одно дело - когда ты смотришь передачу по телевизору, и совсем другое - когда участвуешь в ней, - рассказала депутат.Съемки состоялись 8 июня. По правилам программы вместе с двумя другими невестами боролась за сердце жениха. Им оказался 52-летний Борис, владелец частного детского сада и транспортной компании. Ирина Полякова понравилась жениху, ведь он шел на программу в поисках веселой и общительной блондинки.В студии депутат донского Заксобрания рассказала Ларисе Гузеевой о несложившейся профессии журналиста и неудачном браке. Выйдя замуж за музыканта, Ирина не справилась с обязанностями беззаботной музы, зато освоила позицию работающей матери. Позже занялась активной общественной деятельностью и стала депутатом.Ирина Полякова была избрана депутатом Заксобрания Ростовской области в 2018 году от КПРФ и оказалась единственной народной избранницей, которая проголосовала против поправок в Конституцию.Узнав о том, что дончанка пошла на «Давай поженимся», однопартийцы (прим. ред. - Ирина Полякова является первым секретарём Каменск-Шахтинского местного отделения КПРФ) ее поддержали. Ирина Полякова не думает, что участие в подобном проекте может как-то негативно сказаться на ее политической карьере.- Я считаю, что люди вольны делать всё, что они захотят, если это не противоречит законам Российской Федерации и их моральным нормам. Насколько я знаю, ни в Конституции, ни в Гражданском, ни в Административном кодексах об этом ничего не говорится. Депутаты - тоже люди. Они женятся, разводятся. И я думаю, что всё это должно быть и максимально прозрачно, - продолжила депутат.В качестве подарка жениху Ирина предложила вместе закатать пару банок огурцов с «откусанными попками». Борис самостоятельно вырастил в своей теплице огурцы, поэтому такой сюрприз пришелся мужчине по душе. При этом Роза Сябитова пошутила, что это «каменск-шахтинский рецепт под руководством Ирины».Несмотря на то, что народная избранница понравилась бизнесмену, в качестве невесты он выбрал другую участницу. Ирина Полякова говорит, что не расстроилась. От передачи у нее остались только позитивные впечатления — она познакомилась с большим количеством талантливых людей и подружилась с другими невестами.