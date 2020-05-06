Депутат гордумы Ростова увековечил память о героях Великой Отечественной войны на Дону и в Германии

Работа депутата Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва Арменака Артемьева направлена исключительно на благополучие донской столицы и её жителей. Благодаря ему в городе появляются храмы и памятники выдающимся соотечественникам, ветераны получают помощь и поддержку, а юные дарования — поощрения.Большое внимание Арменак Тадосович уделяет сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. Именно он первым в России порядка двадцати лет назад решил по-настоящему достойно отблагодарить ветеранов, подарив им десять автомобилей. Первыми машины получили фронтовики, проживающие в Железнодорожном районе Ростова. С тех пор Арменак Артемьев никогда не обделял вниманием участников войны.Конечно, не был забыт и подвиг тружеников тыла. В 2015 году по инициативе депутата возле Свято-Троицкого храма в донской столице установили памятный знак, надпись на котором гласит: «Потомки благодарны вам, родные, за то, что вы выстояли и победили». Практически сразу Арменак Тадосович предложил создать аллею Памяти в Железнодорожном районе города. В рамках реализации проекта при поддержке администраций города и района в сквере в мае 2016-го появилась единственная на Дону скульптурная композиция, посвящённая детям войны. Автором идеи является депутат Заксобрания Ростовской области II-V созывов Николай Шевченко, детство которого пришлось на годы войны.Работа Артемьева по увековечиванию памяти героев военных лет не ограничивается Ростовом-на-Дону. В конце 2015 года депутат познакомился с настоятелем Свято-Георгиевского монастыря в Германии (город Гетшендорф). Выяснилось, что в годы войны здесь располагалась резиденция фельдмаршала нацистской Германии Германа Геринга. Узнав об этом, Артемьев предложил установить на территории монастыря поклонный крест в память о подвигах советских солдат. Он стал единственным в Европе памятником, посвящённым 70-летию Победы. Автором бронзовой скульптуры является Сергей Исаков. На пожертвования Арменака Артемьева крест высотой почти шесть метров и весом 2 тонны изготовили в Ростове. Затем его транспортировали в Германию, где он был установлен 6 мая 2015 года.Своим примером Арменак Артемьев показывает, насколько важно сохранять память о героических подвигах своих соотечественников.