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Дептранс Ростова подал в суд на перевозчика маршрутов в микрорайон Суворовский

Дептранс Ростова подал в суд на перевозчика маршрутов в микрорайон Суворовский
Департамент транспорта Ростова-на-Дону подал в суд на перевозчика маршрутов в микрорайон Суворовский. Речь идет о «Южной транспортной компании». Транспортное предприятие обслуживает направления №№ 1, 18, 27, 43 и 81.

Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Ростовской области, «Южная транспортная компания» не выполняет условия муниципального контракта по регулярным пассажирским перевозкам. В частности, компания выпускает недостаточное количество автобусов, что приводит к нарушению графика движения. Кроме того, были отмечены проблемы с санитарным состоянием салонов и работой систем кондиционирования воздуха.

Администрация планирует взыскать с компании штраф в размере 1,7 миллиона рублей за вышеперечисленные нарушения.

По данному направлению также работает другой перевозчик — «Янтарь-1». Однако и его деятельность вызывает нарекания. Местные органы власти изучают возможность передачи маршрутов в ведение муниципального предприятия.
Фото: Дондей
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