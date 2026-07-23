Дептранс Ростова подал в суд на перевозчика маршрутов в микрорайон Суворовский

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Департамент транспорта Ростова-на-Дону подал в суд на перевозчика маршрутов в микрорайон Суворовский. Речь идет о «Южной транспортной компании». Транспортное предприятие обслуживает направления №№ 1, 18, 27, 43 и 81.Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Ростовской области, «Южная транспортная компания» не выполняет условия муниципального контракта по регулярным пассажирским перевозкам. В частности, компания выпускает недостаточное количество автобусов, что приводит к нарушению графика движения. Кроме того, были отмечены проблемы с санитарным состоянием салонов и работой систем кондиционирования воздуха.Администрация планирует взыскать с компании штраф в размере 1,7 миллиона рублей за вышеперечисленные нарушения.По данному направлению также работает другой перевозчик — «Янтарь-1». Однако и его деятельность вызывает нарекания. Местные органы власти изучают возможность передачи маршрутов в ведение муниципального предприятия.