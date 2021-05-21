День славянской письменности и культуры отпраздновали в Ростовской области

На Соборной площади в Ростове-на-Дону 24 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. В нем приняли участие первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.Проведение Дня славянской письменности и культуры приурочено ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и отмечается с 2010 года по Указу Президента РФ.- Праздник символизирует духовное и культурное единение всех славянских народов, - отметил Игорь Гуськов. - Обращение к вековым культурно-историческим истокам является основой духовного возрождения России.Замгубернатора донского региона подчеркнул, что именно поэтому День славянской письменности и культуры имеет особое значение для воспитания подрастающего поколения, приобщения молодых людей к исконным ценностям.Для сохранения преемственности лучших традиций отечественной культуры мероприятие состоялось в формате песенно-хорового концерта.Участниками мероприятия стали лучшие творческие коллективы и солисты донского региона. В их числе – сводный хор и сводный симфонический оркестр Ростовской области, духовой оркестр Ростовской государственной консерватории имени Сергея Рахманинова, артисты Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького и солисты Ростовского музтеатра. Также в концерте приняли участие солистка Государственного академического Большого театра России, заслуженная артистка РФ Агунда Кулаева и композитор популярной симфо-электромузыки Гия Личели. На сцене выступил и знаменитый хор «Славься» из патриотической оперы Михаила Глинки.Впервые на Соборной площади провели выставку декоративно-прикладного искусства «Славянский базар», мастер-классы по кириллице «Тайны славянской письменности» и оригами «Азъ, Буки Веди», экскурсию «Исторический центр Ростова-на-Дону».Мероприятие проходило при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. При входе на площадку, где проходило мероприятие, гости обрабатывали руки антисептиком. Всем присутствующим измеряли температуру и выдавали медицинские маски.Добавим, День славянской письменности и культуры отмечают с 1986 года. Почти четверть века ежегодно определяли города - центры празднования. Однако с 2010-го основные мероприятия проходят в Москве.Аналогичные государственные праздники отмечают и в ряде других славянских стран. В их числе – Болгария, Чехия, Словакия, Северная Македония и Приднестровская Молдавская Республика.