Дело начальника ЖКХ Таганрога Каргаева направлено в суд

Уголовное дело начальника ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева направлено в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в халатности, повлекшей причинение ущерба в размере более 50 миллионов рублей.По версии следствия, предприятие, находящееся на балансе управления ЖКХ Таганрога, использовало полигон твердых бытовых отходов, не имея разрешения. Это привело к размещению твердых коммунальных отходов за пределами полигона ТБО и причинило ущерб Таганрогу на сумму более 58 миллионов рублей.На данный момент следствие уже собрало все доказательства. Уголовное дело передано в суд. Напомним, Валерия Каргаева задержали в октябре 2019 года. Уже почти десять месяцев он находится под стражей.