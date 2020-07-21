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Дело начальника ЖКХ Таганрога Каргаева направлено в суд

Дело начальника ЖКХ Таганрога Каргаева направлено в суд
Уголовное дело начальника ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева направлено в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в халатности, повлекшей причинение ущерба в размере более 50 миллионов рублей.

По версии следствия, предприятие, находящееся на балансе управления ЖКХ Таганрога, использовало полигон твердых бытовых отходов, не имея разрешения. Это привело к размещению твердых коммунальных отходов за пределами полигона ТБО и причинило ущерб Таганрогу на сумму более 58 миллионов рублей.

На данный момент следствие уже собрало все доказательства. Уголовное дело передано в суд. Напомним, Валерия Каргаева задержали в октябре 2019 года. Уже почти десять месяцев он находится под стражей.

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