COVID-19 поборол еще 201 житель Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровел еще 201 человек. С начала пандемии по 14 апреля одолели вирус 84 195 человек, что составляет 89,7% от числа всех инфицированных.В стационарах лечение получают 1 942 человека - на 61 меньше, чем в предыдущие сутки. Среди них девять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Они не могут самостоятельно дышать. Как правило, таких пациентов вводят в медикаментозную кому и обеспечивают кислородом с помощью трахейных трубок. Еще 164 дончанина получают кислород через мундштуки и маски.Положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 239 человек, а общее количество инфицированных достигло 84 195. Из них 3 824 пациента скончались от последствий болезни. За минувшие сутки не стало 28 человек в возрасте от 55 до 84 лет. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими заболеваниями.