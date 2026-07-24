ЦИК раскрыл доходы кандидатов на выборы в Госдуму от Ростовской области
Центризбирком обнародовал данные о доходах и имуществе кандидатов, включённых в федеральные списки на сентябрьские выборы в Государственную Думу. Издание Donday изучило декларации претендентов от Ростовской области и выделило ключевые сведения об их благосостоянии.
«Единая Россия»
Безусловным лидером по уровню доходов среди ростовских кандидатов от «Единой России» стал Виктор Халын — действующий депутат Заксобрания Ростовской области и генеральный директор ООО «Северо‑Кавказское логистическое предприятие». Его доход за 2025 год достиг 199,2 миллиона рублей. В числе активов — 16 земельных участков (часть из них — в долевой собственности), дом площадью 473 кв. м, квартира — 96 кв. м и машино‑место — 16 кв. м. Кроме того, в собственности числятся ещё 20 зданий и помещений (в том числе в долях), а также автомобиль Lexus RX350 2015 года выпуска.
Второе место по доходам занял Сергей Бурлаков, действующий депутат Госдумы, с доходом 55,7 миллиона рублей за 2025 год. В его имуществе — две квартиры: в Москве (128 кв. м) и в Ростовской области (110 кв. м).
Тройку замыкает Владимир Гутенев, задекларировавший доход в размере 25 186 515 рублей. В перечне его имущества нет объектов недвижимости.
Виктория Абрамченко, вице‑спикер Госдумы, указала доход 16 498 973 рубля. В собственности — земельный участок площадью 1 400 кв. м и дом (359 кв. м) в Московской области, квартира в Москве (143,8 кв. м), а также два машино‑места.
Александр Шолохов задекларировал 9 486 879 рублей. Ему принадлежат четыре земельных участка (788, 1375, 747 и 795 кв. м), дом (298 кв. м), две квартиры (в Санкт‑Петербурге и Ростовской области), а также ещё два сооружения.
Николай Гончаров, действующий депутат Госдумы, в 2026 году получил доход 9 405 970 рублей. В его собственности — 15 земельных участков (площадь варьируется от 27 500 кв. м до 152 676 га), две квартиры в Ростовской области (121 и 58 кв. м) и 16 объектов недвижимости (здания и сооружения). Из транспорта — автомобиль ГАЗ 1974 года (предположительно, «Волга» ГАЗ‑24).
Депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас задекларировал доход 5 595 276 рублей, при этом объектов недвижимости в собственности не имеет.
КПРФ
Самый высокий доход среди кандидатов от КПРФ показал Николай Коломейцев, депутат Госдумы от Ростовской области, — 11 443 535 рублей. Из имущества у него лишь доля в квартире площадью 64 кв. м.
На второй строчке — Татьяна Смирнова с доходом чуть более 10 миллионов рублей. В её собственности — три квартиры в Москве (74, 56 и 39 кв. м) и квартира в Кемеровской области (48 кв. м).
Третье место — у Евгения Бессонова, первого номера списка КПРФ и действующего депутата Госдумы: его доход за 2025 год составил 7 289 868 рублей. Он владеет домом в долевой собственности в Ростовской области (606 кв. м), двумя квартирами в долевой собственности (54 и 60 кв. м) в том же регионе, а также автомобилем Hyundai Sonata 2018 года.
Андрей Кутырев, депутат Заксобрания, задекларировал 3 124 840 рублей; в собственности — три сарая и автомобиль «Лада Искра» 2026 года.
Лавр Черкашин, глава Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района, указал доход в размере 2 211 457 рублей. У него есть доля земельного участка (681 кв. м), два дома в долевой собственности, а также автомобили Hyundai Solaris (2017) и Mazda 6 (2016).
Григорий Фоменко, депутат Заксобрания Ростовской области, в 2025 году задекларировал 2 351 871 рубль и владеет автомобилем Renault Sandero Stepway 2019 года.
Геннадий Щербаков указал доход 1 367 992 рубля. В его активе — земельный участок (699 кв. м), дом (112 кв. м), квартира (44 кв. м), а также транспорт: Jetour (2023), грузовой ЗИЛ (2006), Tank 500 (2025) и мотоцикл «Днепр‑11» (1989).
Александр Дедович, секретарь Ростовского областного комитета КПРФ, задекларировал 1 116 805 рублей. В собственности — земельный участок (1 155 кв. м), дом (43 кв. м) и автомобиль Skoda Rapid 2021 года.
Сергей Шаповалов, первый секретарь Шахтинского городского комитета КПРФ и депутат Собрания депутатов Красносулинского городского поселения, указал доход 914 931 рубль. В активе — квартира (34 кв. м) и Mazda CX‑5 2021 года.
Инна Черногорова, первый секретарь Первомайского местного отделения КПРФ, показала самый скромный доход — 318 114 рублей. Ей принадлежат три земельных участка (1 000, 1 000 и 581 кв. м) и жилой дом (38,9 кв. м).
«Новые люди»
Наиболее обеспеченным кандидатом от партии «Новые люди» стал Игорь Симаков, руководитель направления по взаимодействию с органами власти в региональном отделении. Хотя он выдвигался по 152‑му избирательному округу, его данные попали в федеральный список. Доход кандидата составил 3 469 739 рублей; в собственности — квартира в Ростовской области (74,7 кв. м) и Volkswagen Touareg 2019 года.
Александр Хуруджи задекларировал в 2025 году 3 421 964 рубля. В активе — земельный участок (1 283 кв. м), жилой дом в Краснодарском крае (127,3 кв. м), два объекта недвижимости в долевой собственности (95,7 кв. м — в Московской области и 1 894 кв. м — в Ростовской области), а также автомобили Exeed (2023) и Mercedes‑Benz GLC 400 Matik (2016).
Максим Ильинов, координатор молодёжного направления регионального отделения, задекларировал 1 980 373 рубля и владеет квартирой (52,3 кв. м) в долевой собственности.
Герман Запорожченко указал доход 1 714 702 рубля, в собственности — квартира в Ростовской области (45 кв. м) и автомобиль Mazda 6.
Александр Чухлебов задекларировал 1 545 241 рубль. Ему принадлежат земельный участок (688 кв. м), жилой дом (144 кв. м), квартира (43 кв. м) в Ростовской области и Volkswagen Tiguan 2018 года.
Справедливая Россия
Татьяна Павленко задекларировала доход 1 083 096 рублей. В её активе — земельный участок (300 кв. м) и дом (118 кв. м) в Ростовской области, а также два автомобиля: Mazda 3 (2010) и Opel (2011).
Сергей Апанович указал доход 330 985 рублей. В собственности — два земельных участка в Ростовской области (510 и 1 318 кв. м), жилой дом (169 кв. м) в Ростовской области, квартира (92 кв. м) в Республике Адыгея. Кроме того, ему принадлежат шесть маломерных морских судов, моторная лодка «Тунец» (1998), Chevrolet Niva (2005), два грузовика КамАЗ (1984 и 1991), грузовой автомобиль ГАЗ 278813 (2005) и Toyota Land Cruiser 200 (2010).
Стоит отметить, что ЦИК пока не публиковал сведения о доходах кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам. При этом некоторые политики одновременно включены и в федеральный список, и в списки по округам.