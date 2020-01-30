Что ждёт каждый знак Зодиака в феврале, рассказывает ростовский астролог



Астролог из Ростова-на-Дону дал прогноз для каждого знака Зодиака на февраль 2020 года.



Овен

Ольга Шумилина рассказала, что Овны в этом месяце продолжат тенденции января. Взявшись за какое-либо дело, они смело смогут сделать прорыв благодаря собственному опыту. После этого успех не заставит себя долго ждать. Возможны тайные переговоры, переписки и встречи. Астролог советует доверять своему чутью. С инвестициями лучше повременить. Усилившееся чувство отваги при принятии решений может всё-таки побудить к вкладыванию денег, что не принесет никакой прибыли. В течение февраля Овны почувствуют прилив физических сил и будут готовы свернуть горы, однако им не следует доводить себя до стресса.



Телец

В последний месяц зимы Тельцы активизируют общение с друзьями и единомышленниками. Захочется обменяться мнениями и опытом, обсудить совместные планы и проекты. Также могут появиться новые знакомые, при этом они будут младше по возрасту, есть шанс, что завяжется дружба по переписке. Резко возрастёт интерес к новой информации, особенно необычной, например, к оккультным знаниям, а также интерес к разного рода общественным движениям, социальным проектам. Вы можете даже стать членом одного из них. В феврале можете посетить научно-популярные лекции, семинары или почитать материалы из области науки.



Близнецы

В ближайшее время идеи Близнецов станут предметом пристального внимания публики. Придётся объяснять смысл своих действий в неподходящее для этого время, или же вы подвергнетесь критике за непопулярную точку зрения. В профессиональной деятельности Близнецы столкнутся с трудностями и неразберихой. Будьте готовы к расхождению во мнениях и «трению» с начальством. Несдержанность в словах, рассеянность, невнимательность могут вылиться в неприятности на рабочем месте. Возможно распространение нелицеприятных слухов среди коллег. Зато с друзьями можно прекрасно провести время и расслабиться после напряжённых рабочих будней.



Рак

Раки в феврале ощутят несобранность и нервозность. Этот период будет весьма неблагоприятным для начала переговоров или планирования любого вида работ. Из-за ошибочного суждения возможны несогласия и размолвки в личной жизни и на работе. В феврале Раки склонны потакать своим прихотям. В погоне за чрезмерными удовольствиями они могут забыть о работе или своих обязанностях. Всё это может привести к убыткам, хоть и несущественным. Подумайте о повышении квалификации или о посещении курсов, о которых вы давно мечтали. Воплощайте свои мечты в реальность. Возможны приезд родственников или временная отлучка кого-то из членов семьи.



Лев

Львы, постарайтесь быть к своему окружению снисходительными, дайте им побольше времени на оценку вашего таланта и навыков. Спустя время вы получите признание со стороны близких. Февраль принесёт беспокойство в делах, касающихся совместных денежных средств, страхования, налогов и других вопросов, относящихся к финансовой сфере. В последний зимний месяц Львы станут более проницательными, критичными и нетерпимыми. В феврале они будут артистичны, внешне привлекательны, смогут поразить близкое окружение экстравагантностью наравне с хорошим вкусом. Постарайтесь больше проявлять внимания к противоположному полу, стараться понять интересы партнёра. Холостые Львы будут склонны к флирту. Вы получите много комплиментов, можете рассчитывать на подарки. Позвольте себе дорогую покупку, это не принесёт существенного урона бюджету.



Дева

Заблуждения, ошибки по невнимательности и недостаток логики принесут Девам вред не только в профессиональной деятельности, но и внесут некоторые изменения в личную жизнь. Нарушение трудового распорядка может быть вызвано поломкой техники. Девам-водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, так как у них есть риск попасть в аварию. Будьте готовы к задержкам встреч и переговоров, в получении информации, почты. Подписанные в феврале договоры и различные документы придётся в начале весны пересмотреть, иначе они могут потерять свою актуальность и даже аннулироваться. У Дев вырастет потребность в свежем воздухе, поэтому благотворное влияние окажут длительные прогулки. Светские контакты, романтические увлечения станут особенно активными.



Весы

Будьте рассудительны и постарайтесь избежать ненужных трат. Не рассчитывайте на получение ссуд и кредитов, откажитесь от трудновыполнимых обещаний, ненужной ответственности и обязательств. Если вы планировали косметические процедуры или операционные вмешательства, то их лучше перенести на конец марта. Весы и без этого будут чертовски привлекательны для противоположного пола. Холостые Весы, помните, что связи, возникшие в феврале, быстротечны. Из-за перепадов настроения у семейных Весов могут начаться проблемы в отношениях. Непонимание друг друга, необоснованная ревность станут причиной напряжённой обстановки и даже конфликта. Ваши дети потребуют дополнительного внимания. В последний зимний месяц успех вероятен для тех, кто не сидит сложа руки, — это означает, что необходимо самому создавать различные ситуации, участвовать в разнообразной деятельности.



Скорпион

Скорпионы получат удовольствие от всего, что требует применения интеллекта, эрудиции, сообразительности. В феврале возможны новые знакомства с целью завести любовную интрижку, знакомство произойдёт во время поездки или в местах развлечений. В этот период времени также активизируется общение с деловыми людьми, обладающими нужными связями. Общение с детьми и обсуждение их проблем пройдёт на позитивной ноте. С коллегами на работе установятся добрые отношения, начальник в это время проявит к Скорпионам благосклонность в виде денежной премии. Физическое самочувствие улучшится. Февраль – хорошее время для профилактических медицинских осмотров.



Стрелец

Разговоры о вашей семье, семейные споры и поездки выступят у Стрельцов на первый план. Встречи с родными, семейные поездки пройдут на «ура». В это время появится необходимость купить что-то для дома, возможны также небольшие поездки, связанные с семейными нуждами. Февраль удачен для покупки гаджетов и мелкогабаритной техники. Вас ждёт много общения в доме: придут гости, письма, чаще будет звонить телефон. Возможны известия, касающиеся членов семьи, или весточка от родителей, которые могут дать какие-то мелкие поручения. Могут случиться перемены в доме. Это может быть, например, небольшая перестановка, приезд родственника или даже переезд в другую квартиру.



Козерог

Трудолюбивым Козерогам поднимут настроение и доставят удовольствие посиделки с родными или участие в светских мероприятиях вместе с членами семьи. Появится желание улучшить качество и внешний вид дома, что в свою очередь подтолкнёт к продаже старых и покупке новых предметов роскоши. В физическом отношении этот период является хлопотным. Разговоры участятся, поток информации и идей усилится. Творческая жилка, сила характера или способность руководителя, которые вы демонстрируете на собраниях, групповых дискуссиях или в связи с общественными событиями и деловыми переговорами, помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации. Новости от ваших соседей или о них, а также сведения, касающиеся ваших братьев и сестёр, окажутся позитивными.



Водолей

В последний зимний месяц на Водолея свалятся бумажная работа, встречи и споры, которые будут затрагивать финансы и другие приоритетные вопросы. В денежных делах может быть обнаружена и исправлена ошибка, что пойдёт вам на пользу. Ещё одна возможность — появление денег на поездку или поездка ради получения денег. Есть шанс активизировать взаимоотношения с соседями и людьми, с которыми вы встречаетесь ежедневно. Водолеи, в феврале постарайтесь использовать шанс укрепить контакты или улучшить взаимоотношения с родными и двоюродными братьями и сёстрами. В выходные лучшим времяпрепровождением станут уроки музыки или живописи. Астролог советует посетить музеи искусства и музыкальные фестивали.



Рыбы

В феврале у Рыб Фортуна будет на их стороне. Усилится умственная активность, сообразительность, предприимчивость. Желание высказаться, продемонстрировать другим свои знания приведут к новым знакомствам и контактам. Ваши достоинства будут оценены, и вы получите то, к чему шли последнее время. В последний зимний месяц появится тяга к смене места жительства, захочется что-то изменить в своей жизни, получить новые знания. Покупки повседневной одежды, мелких необходимых в быту вещей или техники дадут ощущение перемен. Так что отправляйтесь по магазинам. Ваши рассудительность и практичность помогут практически любую ситуацию обернуть в свою пользу.