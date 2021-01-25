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Число жертв коронавируса в Ростовской области за сутки увеличилось на 29 человек

Число жертв коронавируса в Ростовской области за сутки увеличилось на 29 человек
В Ростовской области увеличилось количество смертей от COVID-19. За сутки с 26 по 27 января от инфекции скончались 29 человек - рекордное число. По информации регионального правительства, не стало 10 мужчин в возрасте от 38 до 84 лет и 19 женщин от 54 до 90 лет.

Столько же дончан умерли несколько дней назад, 23 января. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 2 562 человек. По числу скончавшихся от COVID-19 Ростовская область остается на первом месте в ЮФО и на четвертом - в стране. Лидирующие позиции удерживают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Всего от вируса умерли 71 076 россиян.

Напомним, в Ростовской области продолжают действовать ограничительные меры. В общественных местах необходимо носить защитную маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, а также своевременно использовать антисептики. Работа кафе и ресторанов разрешена до 22 часов, после чего заведения могут обслуживать посетителей только навынос или с помощью доставки. При этом губернатор региона Василий Голубев в ходе конференции заявил о смягчении коронавирусных ограничений. По словам главы области, работу общепита вскоре планируется продлить до 00 часов, а театральные кассы - снова открыть.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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