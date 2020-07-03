Число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось до 141

В Ростовской области за последние сутки ещё на две жертвы коронавируса стало больше. Об этом сообщили в правительстве региона.В результате заболевания скончалась 78-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями. У второй умершей - 80-летней женщины - были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.Таким образом, по данным на 6 июля, в Ростовской области за весь период скончался 141 пациент с коронавирусом.На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 10 166 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 91 жителя области. Лечение в стационарах проходят 654 пациента.