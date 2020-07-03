Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось до 141

Число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось до 141
В Ростовской области за последние сутки ещё на две жертвы коронавируса стало больше. Об этом сообщили в правительстве региона.

В результате заболевания скончалась 78-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями. У второй умершей - 80-летней женщины - были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.

Таким образом, по данным на 6 июля, в Ростовской области за весь период скончался 141 пациент с коронавирусом.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 10 166 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 91 жителя области. Лечение в стационарах проходят 654 пациента.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.