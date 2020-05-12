Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Число заражённых коронавирусом в Ростовской области выросло до 2 111

Число заражённых коронавирусом в Ростовской области выросло до 2 111
Снова несколько десятков человек в Ростовской области получили положительные тесты на коронавирус. За сутки диагноз подтвердили у 78 дончан. Всего, по данным на утро 14 мая, в регионе — уже 2 111 инфицированных, сообщает интернет-портал стопкоронавирус.рф.

Большая часть пациентов проходят лечение на дому. Среди заболевших есть и медики, и сотрудники крупных предприятий, и священники, и вахтовики, и, конечно, туристы, которые прибыли из-за границы или из других регионов России. Всё больше регистрируют случаев заражения от неустановленного источника. Их доля составляет уже около 21%.

По всей России зафиксировано 252 245 случаев инфицирования, за последние сутки - 9 974. От новой коронавирусной инфекции в стране умерли 2 305 человек.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.