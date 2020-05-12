Число заражённых коронавирусом в Ростовской области выросло до 2 111
Снова несколько десятков человек в Ростовской области получили положительные тесты на коронавирус. За сутки диагноз подтвердили у 78 дончан. Всего, по данным на утро 14 мая, в регионе — уже 2 111 инфицированных, сообщает интернет-портал стопкоронавирус.рф.
Большая часть пациентов проходят лечение на дому. Среди заболевших есть и медики, и сотрудники крупных предприятий, и священники, и вахтовики, и, конечно, туристы, которые прибыли из-за границы или из других регионов России. Всё больше регистрируют случаев заражения от неустановленного источника. Их доля составляет уже около 21%.
По всей России зафиксировано 252 245 случаев инфицирования, за последние сутки - 9 974. От новой коронавирусной инфекции в стране умерли 2 305 человек.