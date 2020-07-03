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Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 10 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 10 тысяч
В Ростовской области 5 июля количество заболевших превысило 10 тысяч.

За последние сутки диагноз подтвердился у 93 человек. Таким образом, число инфицированных в регионе достигло 10 075.

В стационарах лечение проходят около 700 пациентов. За весь период выздоровели около семи тысяч человек.

Напомним, с 6 июля в Ростовской области снимают ряд ограничений. Так, в полном объёме возобновляется работа детских садов. Также открываются салоны красоты и бассейны, официально разрешается посещать пляжи.

В России за последние сутки количество заболевших составило 6 736. Общее число пациентов, по данным на 5 июля, составило 681 251. Жертвами заболевания стал 10 161 человек, в том числе 134 - за последние сутки.

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