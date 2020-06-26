Число заболевших COVID-19 в Ростовской области приблизилось к 9,5 тысячам

Появились новые данные о статистике распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. За сутки диагноз «COVID-19» поставили 109 людям. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по данным на утро 28 июня, на Дону зарегистрировано 9 420 случаев заражения.Новую инфекцию выявляют среди людей всех возрастных групп. Легче всего её переносят дети. Коронавирус сильно влияет на организм людей с хроническими недугами и пенсионеров. Пожилые люди чаще становятся жертвами этой болезни.Уже в течение долгого периода в Ростовской области наблюдается небольшой ежедневный прирост инфицированных. Тем не менее, летальные исходы всё так же имеют место.В России за весь период пандемии коронавирус обнаружили у 634 437 человек. За последние сутки его диагностировали у 6 791 пациентов. Жертвами болезни стали 9 073 жителя страны.