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Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 6,5 тысячи

Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 6,5 тысячи
В Ростовской области продолжается стабильный рост количества заражённых коронавирусом. За сутки в регионе официально подтвердили 187 случаев заболевания COVID-19. В течение всего периода пандемии инфицированных выявлено 6 542. Данные предоставили на портале стопкоронавирус.рф.

Среди заражённых есть те, кто вернулся из других регионов России, медики, подопечные социальных учреждений и работники крупных предприятий. Состояние большей части пациентов оценивается как удовлетворительное, они находятся дома, на карантине, без права выхода на улицу. Легче всего болезнь переносят дети.

За период пандемии в России зарегистрировали 485 253 случая инфицирования COVID-19. В течение последних суток диагноз подтвердили 8 595 человека. Жертвами новой болезни стали 6 142 пациентов.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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