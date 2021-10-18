Число выздоровевших за сутки пополнили 386 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 19 по 20 октября опасную инфекцию побороли 386 человек.
В стационарах находятся 4 885 жителей региона с подтвержденным диагнозом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 434 человека. Из них 382 получают кислород с помощью масок и мундштуков.
Состояние 52 человек врачи оценивают как тяжелое. Этих пациентов снабжают кислородом через специальные трубки, которые устанавливают в трахеях. Чтобы люди не чувствовали боли или дискомфорта, их вводят в медикаментозный наркоз.
Всего за период пандемии коронавирус побороли 126 217 жителей Ростовской области. Тем не менее число инфицированных стремительно растет. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 582 человек. Кроме того, в России вторые сутки подряд - новый рекорд по числу умерших - 1 028 человек.
В связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу в России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Власти надеются, что в этот период люди будут по возможности оставаться дома, что поможет снизить прирост зараженных.