Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Число выздоровевших за сутки пополнили 386 жителей Ростовской области

Число выздоровевших за сутки пополнили 386 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 19 по 20 октября опасную инфекцию побороли 386 человек.

В стационарах находятся 4 885 жителей региона с подтвержденным диагнозом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 434 человека. Из них 382 получают кислород с помощью масок и мундштуков.

Состояние 52 человек врачи оценивают как тяжелое. Этих пациентов снабжают кислородом через специальные трубки, которые устанавливают в трахеях. Чтобы люди не чувствовали боли или дискомфорта, их вводят в медикаментозный наркоз.

Всего за период пандемии коронавирус побороли 126 217 жителей Ростовской области. Тем не менее число инфицированных стремительно растет. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 582 человек. Кроме того, в России вторые сутки подряд - новый рекорд по числу умерших - 1 028 человек.

В связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу в России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Власти надеются, что в этот период люди будут по возможности оставаться дома, что поможет снизить прирост зараженных.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.