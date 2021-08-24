Число инфицированных коронавирусом в Ростовской области выросло на 479

В Ростовской области идет на спад ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 26 августа, за сутки коронавирус подтвердился у 479 жителей региона. Общее число с начала пандеми составило 121 988. Большинство дончан уже победили заболевание и активно вакцинируются.В связи с улучшением ситуации по коронавирусу на Дону были скорректированы некоторые ограничения. Так, залы общепита могут быть заполнены более чем на 30%, но при этом гостям все равно придется предъявлять документ об отсутствии ковида. На спортивные мероприятия и «Ростов Арену» также будут пускать зрителей и детей до 18 лет. Кроме того, снова заработают бани, сауны, закрытые бассейны и аквапарки.Поправки в постановление правительства Ростовской области вступили в силу 26 августа.