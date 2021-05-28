Число инфицированных COVID-19 пополнили 176 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. За сутки с 30 по 31 мая медики зафиксировали 176 случаев заражения новой инфекцией. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (37,5%). Примечательно, что эта возрастная категория уже третий раз занимает лидирующую позицию за последние пару недель. Среди людей от 46 до 65 лет вирус подхватили 32,4%. Болезнь не обошла стороной ни пенсионеров, ни детей. Диагноз подтвердился у 19,9% дончан от 66 до 79 лет и у 7,9% - старше 80 лет. Среди несовершеннолетних заболели 2,3%.Всего за период пандемии пациентами с коронавирусом стали 94 190 человек. Из них 4 428 скончались от последствий болезни. Как сообщили в областном правительстве, за минувшие сутки инфекция забрала жизни четырех дончан.