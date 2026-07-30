Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Четырехлетний азовчанин с лейкозом вышел в ремиссию

Четырехлетний азовчанин с лейкозом вышел в ремиссию

Четырехлетний азовчанин с острым лейкозом вышел в ремиссию, передает Donday.

На текущий момент Захар Пичугин продолжает лечение в больнице, проходя очередной курс химиотерапии. Из-за действия препаратов малыш сильно ослаблен, однако уже сейчас его организм вырабатывает собственные клетки. Сбор крови, который был открыт ранее, приостановлен.

- Спасибо большое всем, кто поддерживал и помогал нам в непростой период. Захарка продолжает проходить самый серьезный бой в своей жизни и передает всем привет! - делится мама мальчика - Диана.

В сборе крови для мальчика приняли участие более 100 дончан.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика