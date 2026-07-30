Четырехлетний азовчанин с лейкозом вышел в ремиссию

Фото: Дондей.

Четырехлетний азовчанин с острым лейкозом вышел в ремиссию, передает Donday.На текущий момент Захар Пичугин продолжает лечение в больнице, проходя очередной курс химиотерапии. Из-за действия препаратов малыш сильно ослаблен, однако уже сейчас его организм вырабатывает собственные клетки. Сбор крови, который был открыт ранее, приостановлен.- Спасибо большое всем, кто поддерживал и помогал нам в непростой период. Захарка продолжает проходить самый серьезный бой в своей жизни и передает всем привет! - делится мама мальчика - Диана.В сборе крови для мальчика приняли участие более 100 дончан.