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Частные клиники Ростовской области начнут проводить КТ-исследования

Частные клиники Ростовской области начнут проводить КТ-исследования
Частные клиники Ростовской области привлекут к выполнению компьютерной томографии по системе ОМС. Об этом на заседании регионального штаба 27 октября сообщил глава региона Василий Голубев.

Губернатор намерен использовать возможности донской частной медицины по-максимуму. Но как именно, объявит только завтра, 28 октября, на совещании с главами медучреждений Ростовской области.

Напомним, в Ростове-на-Дону больница №4 – одна из немногих, где делают КТ. Ежедневно здесь выполняют более 90 таких исследований. По этой причине возле медучреждения вытраивались очереди из десятков «скорых» с тяжелобольными пациентами. Люди с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус около десяти часов ждали своей очереди на диагностику.

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