Часть улицы Дзержинского в Таганроге перекроют на месяц

Фото: novostivoronezha.ru

Часть улицы Дзержинского в Таганроге перекроют практически на месяц из-за ремонта канализационного коллектора. Ограничения будут действовать с 25 ноября по 29 декабря.Закрыт для проезда, в том числе автобусов № 31, 35, 73, 74, 34, будет участок от улицы Петровской до Чугунного переулка. Объехать его можно будет от Петровской, по Социалистической, Парковому переулку и далее – по установленной схеме маршрута.Отметим также, что будет временно прекращено движение троллейбусов по маршрутам №1, 2 и 5.