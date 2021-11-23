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Часть улицы Дзержинского в Таганроге перекроют на месяц

Часть улицы Дзержинского в Таганроге перекроют на месяц
Часть улицы Дзержинского в Таганроге перекроют практически на месяц из-за ремонта канализационного коллектора. Ограничения будут действовать с 25 ноября по 29 декабря.

Закрыт для проезда, в том числе автобусов № 31, 35, 73, 74, 34, будет участок от улицы Петровской до Чугунного переулка. Объехать его можно будет от Петровской, по Социалистической, Парковому переулку и далее – по установленной схеме маршрута.

Отметим также, что будет временно прекращено движение троллейбусов по маршрутам №1, 2 и 5.
Фото: novostivoronezha.ru
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