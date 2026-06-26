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Часть Советского района Ростова вечером осталась без электричества

Часть Советского района Ростова вечером осталась без электричества
Вечером 26 июня часть жителей Ростова-на-Дону осталась без света. Об этом сообщил глава администрации Советского района Никита Паремузов в своих соцсетях.

По его словам, электроснабжение частично отключено у потребителей в районе улиц 339-й Стрелковой Дивизии, Благодатной, Доватора, Еременко, Жмайлова, Заметной, Западной, Зорге, Мадояна, Малиновского, Объединения, Содружества и Стабильной.

Причиной отключения стало технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации.

— Ожидаем завершения работ смежной сетевой организации. Напоминаем, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения, — написал Никита Паремузов.
Фото: Дондей
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