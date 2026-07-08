Часть недостроенного отеля Sheraton в Ростове не смогли продать с молотка

Нейросеть

Попытка продать часть недостроенного отеля Sheraton в Ростове-на-Дону за 375 миллионов рублей через аукцион оказалась безрезультатной. Торги были признаны несостоявшимися из-за полного отсутствия заявок от потенциальных покупателей.На аукцион был выставлен пакет активов, принадлежащих самарской компании ООО «ПФО ТРАСТ», проходящей процедуру банкротства. Речь идет о доле в размере 63/204 в праве общей долевой собственности на земельный участок, а также помещения на цокольном, подвальном, первом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом, восемнадцатом и девятнадцатом этажах недостроенного отеля.Отмечается, что любой потенциальный покупатель смог бы оформить сделку только после снятия ареста с объекта, что являлось дополнительным условием.Несмотря на внушительные характеристики объекта, который должен был стать пятизвездочной гостиницей на 307 номеров и 10-этажным бизнес-центром, уже более 18 лет строительство не может быть завершено. Проект, начатый в 2008 году, столкнулся с многочисленными трудностями.Поскольку доля реализуется в рамках процедуры банкротства, ожидается, что эта часть здания будет повторно выставлена на торги в ближайшее время.