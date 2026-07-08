Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Часть недостроенного отеля Sheraton в Ростове не смогли продать с молотка

Часть недостроенного отеля Sheraton в Ростове не смогли продать с молотка
Попытка продать часть недостроенного отеля Sheraton в Ростове-на-Дону за 375 миллионов рублей через аукцион оказалась безрезультатной. Торги были признаны несостоявшимися из-за полного отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

На аукцион был выставлен пакет активов, принадлежащих самарской компании ООО «ПФО ТРАСТ», проходящей процедуру банкротства. Речь идет о доле в размере 63/204 в праве общей долевой собственности на земельный участок, а также помещения на цокольном, подвальном, первом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом, восемнадцатом и девятнадцатом этажах недостроенного отеля.

Отмечается, что любой потенциальный покупатель смог бы оформить сделку только после снятия ареста с объекта, что являлось дополнительным условием.

Несмотря на внушительные характеристики объекта, который должен был стать пятизвездочной гостиницей на 307 номеров и 10-этажным бизнес-центром, уже более 18 лет строительство не может быть завершено. Проект, начатый в 2008 году, столкнулся с многочисленными трудностями.

Поскольку доля реализуется в рамках процедуры банкротства, ожидается, что эта часть здания будет повторно выставлена на торги в ближайшее время.
Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика