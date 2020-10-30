ЦГБ им. Семашко в Ростове обесточили из-за аварии на электроподстанции

В центральной городской больнице Ростова им. Семашко случился сбой в электрообеспечении. Нештатная ситуация произошла 1 ноября, сообщили в правительстве Ростовской области.Из-за короткого замыкания на электрической подстанции были обесточены два корпуса ковидного госпиталя. После отключения электроэнергии автоматически включились генераторы резервного электропитания. Благодаря наличию источников бесперебойного питания жизненно важная реанимационная аппаратура (аппараты ИВЛ) продолжила работу без остановки.- Перебоев в подаче кислорода и работе медицинского оборудования не было, - добавили в правительстве. - Авария была ликвидирована в кратчайшие сроки, и госпиталь продолжил функционирование в штатном режиме.