Цены на бензин в Ростове дошли до 149 рублей

Фото: Дондей

Цены на бензин в Ростове поднялись до 149 рублей. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» на 5 июля.На заправках «Газпромнефти» стоимость топлива следующая: АИ-92 - 64,45 рубля, АИ-95 - 71,60 рубля, ДТ - 75,85 рубля, АИ-100 - 96,30 рубля.На АЗС «Роснефти» цены по городу выглядят так: АИ-92 - 65,40 рубля, АИ-95 - 71,45 рубля, АИ-100 - 97,70 рубля, АИ-95 премиум - 73,90 рубля, ДТ - 76,70 рубля.На заправке «Экон Ойл» бензин продают по таким ценам: АИ-92 - 82,49 рубля, АИ-92+ - 84,29 рубля, АИ-95 - 88,49 рубля, АИ-95+ - 90,29 рубля, ДТ - 92,99 рубля.Ранее DonDay публиковал актуальные цены на бензин к концу июня. По тем данным, стоимость топлива у «Газпромнефти», «Роснефти» и «Экон Ойл» не изменилась. При этом подорожало топливо у «Лукойла». Если ранее АИ-92+ стоил 66,86 рубля, то сейчас цена выросла до 67,02 рубля. АИ-95+ подорожал с 74,55 до 74,73 рубля. ДТ+ у этой компании теперь стоит 79,11 рубля вместо прежних 78,71 рубля. АИ-100 остался на прежнем уровне - 99,40 рубля.Незначительно выросла цена на АИ-95 у Teboil. Ранее литр стоил 81,89 рубля, теперь - 81,90 рубля. По остальным видам топлива за неделю стоимость не изменилась: АИ-92 - 74,90 рубля, АИ-95+ - 82,90 рубля, АИ-100 - 109,90 рубля, ДТ+ - 84,90 рубля.Самый дорогой бензин в Ростове продается у Teboil. В начале недели АИ-95 у этой компании стоил 89,90 рубля, а теперь цена на этот вид топлива достигает 149 рублей.