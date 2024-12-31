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Центр Ростова заволокло густым туманом в канун Нового года

Центр Ростова заволокло густым туманом в канун Нового года
В Ростове центр города накрыл сильный туман. Кадрами поделились читатели Donday 31 декабря. 

Даже в преддверии Нового года в городе по утрам стоит туман. Из-за плотной дымки жители не могут увидеть крыши высоких зданий и линию горизонта.

По прогнозам метеорологов, до конца дня температура в городе не опустится ниже нуля градусов. Ростовчане снова встретят Новый год в тепле.

В таких условиях водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Фото: РостовРу
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