Центр Ростова остался без света из-за аварии

Фото: Дондей

В центре Ростова 10 июля произошел крупный блэкаут. Жители остались без света из-за аварии на линии.По словам горожан, электричество пропало в десятках домов, а также в ресторанах на набережной и на соседних улицах. У некоторых свет отключился еще днем, в других местах - около 17:00.Также ростовчане сообщили о неработающих светофорах на перекрестке проспекта Буденновского и улицы Донской.[quote]- Пока что регулировщика на месте не видно. Проблем с движением не наблюдается. Водители уступают друг другу, - пишет ростовчанин.В аварийной службе уточнили, что причиной отключения стала авария на линии. Энергетики уже работают на месте.