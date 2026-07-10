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Центр Ростова остался без света из-за аварии

Центр Ростова остался без света из-за аварии
В центре Ростова 10 июля произошел крупный блэкаут. Жители остались без света из-за аварии на линии.

По словам горожан, электричество пропало в десятках домов, а также в ресторанах на набережной и на соседних улицах. У некоторых свет отключился еще днем, в других местах - около 17:00.

Также ростовчане сообщили о неработающих светофорах на перекрестке проспекта Буденновского и улицы Донской.

[quote]- Пока что регулировщика на месте не видно. Проблем с движением не наблюдается. Водители уступают друг другу, - пишет ростовчанин.

В аварийной службе уточнили, что причиной отключения стала авария на линии. Энергетики уже работают на месте.
Фото: Дондей
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