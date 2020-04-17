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Центр эпидемиологии Ростовской области потратит более двух млн рублей на реактивы

Центр эпидемиологии Ростовской области потратит более двух млн рублей на реактивы
Донской Центр гигиены и эпидемиологии ищет поставщика реактивов и государственных стандартных образцов (ГСО). Документация опубликована на сайте госзакупок.

Отмечается, что цель закупки – выполнение государственной работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Центр потратит на реагенты чуть больше двух миллионов рублей.

Исполнитель контракта будет поставлять их регулярно до 21 декабря 2020 года. В списке реактивов и ГСО 62 позиции: водород, спирт, фруктоза, этилацетат, активированный уголь, тест-системы и др. Их общий вес составит около 23 килограммов.

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