Центр эпидемиологии Ростовской области потратит более двух млн рублей на реактивы

Донской Центр гигиены и эпидемиологии ищет поставщика реактивов и государственных стандартных образцов (ГСО). Документация опубликована на сайте госзакупок.Отмечается, что цель закупки – выполнение государственной работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Центр потратит на реагенты чуть больше двух миллионов рублей.Исполнитель контракта будет поставлять их регулярно до 21 декабря 2020 года. В списке реактивов и ГСО 62 позиции: водород, спирт, фруктоза, этилацетат, активированный уголь, тест-системы и др. Их общий вес составит около 23 килограммов.