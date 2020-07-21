Царю - царские подарки: ростовский астролог рассказал, чего ждут на день рождения Львы
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С 23 июля дни рождения начинают праздновать представители величественного знака Зодиака - Львы. Ростовский астролог сообщает, что при выборе подарка необходимо опираться на правило: царю - царские подарки.
Например, людям, рождённым в конце июля и в августе подойдут украшения, аксессуары и парфюм дорогих брендов. Также придутся по душе ремень, сумочка, духи, которые подчеркнут для окружающих высокий статус Льва. Если не хватает средств на что-то серьезное, купите Льву небольшой сувенир, но обязательно известного бренда, из последней коллекции.
По словам Ольги Шумилиной, подарок мужчине-Льву необязательно должен быть практичным. Его порадует всё, что украсит дом и будет излучать роскошь, изысканность, благополучие, будь то дорогие безделушки или картины и т. п. Доставят удовольствие и подарки в виде предметов личного пользования - футболка, полотенце, кружка, на которых нанесены фотография или надпись, отражающая, кому принадлежит данная вещь. Львы - жуткие собственники.
Мужчине-Льву важно не что подарят, а как происходит вручение подарка. Например, если преподнести имениннику дорогую ручку в импозантном футляре с гравировкой лично один на один, то Лев может через месяц-другой и не вспомнит, от кого этот подарок. Другое дело - вручить подарок в компании значимых людей. Церемонию дарения и личные эмоции Лев запомнит надолго. Это тот случай, когда высокие слова и даже пафос во время вручения презента будут к месту.
Что касается женщин-Львов, то они обрадуются практичному подарку, даже цветку в горшке. Но только если представительницы этого знака Зодиака по природе скромны. Когда вы дарите Львице что-то из обихода, обращайте внимание на качество подарка, дешёвые вещи они быстро распознают.
Кроме того, отличным подарком для Львицы будут дорогостоящие ювелирные изделия. Выбирайте украшения из золота высокой пробы. Если камни, то самые дорогие: бриллианты, изумруды. Главное - не экономить! Либо вообще ничего не дарить.
Как пояснила астролог, женщина-Лев обожает цветы и желательно в большом количестве. Получить на день рождения «миллион алых роз» – это как раз про неё. Для Львицы уместны любые дорогие, «благородные», в том числе и экзотические цветы. Помните, что если дарите маленький букет, то он должен быть в роскошной упаковке.
Как мужчины, так и женщины-Львы обрадуются в свой день рождения походу в пафосный ресторан или в ресторан известного во всем городе ресторатора.
Дорогой подарок в глазах Льва – это жест, сделанный от души и означающий, что вы его по-настоящему цените.