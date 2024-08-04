Фото: ФК «Нахичевань-на-Дону»

Бывший тренер «Алании» Калин Степанян умер прямо на поле перед матчем в Ростове. Об этом сообщил портал DonDay с ссылкой на собственный источник.Трагедия произошла 3 августа во время Кубка губернатора — Чемпионата Ростовской области по футболу среди команд высшей лиги. В этот день должна была состояться игра «Нахичевани-на-Дону» и «Строитель-М» из Каменска-Шахтинского.Перед матчем любительских команд Калину Степаняну стало плохо прямо на футбольном поле. Он потерял сознание. Когда прибыли медики им оставалось только констатировать смерть мужчины. У него остановилось сердце.Напомним, Калин Степанян играл за армянский клуб «Арарат» и московский «Спартак». После завершения карьеры футболиста он стал тренером. Он был наставником «Алании», а в последнее время — главным тренером ФК «Нахичевань-на-Дону».