Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Бывший замгендиректора ФК «Ростов» получил пять лет колонии за мошенничество

Бывший замгендиректора ФК «Ростов» получил пять лет колонии за мошенничество
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю гендиректора донского футбольного клуба. Юрия Дорофеева осудили на пять лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере и покушение на преступление.

По версии следствия, Дорофеев пытался похитить 12 миллионов рублей у футболиста Александра Ерохина, с которым ФК «Ростов» заключил контракт в 2016 году. Кроме того, его обвинили в мошенничестве, связанном с арендой авто. В феврале 2015 года ФК заключил с женой замгендиректора договор аренды с ежемесячной оплатой на иномарку «Хендай Соната». Через два года Юрий Дорофеев представил от имени супруги в суде заведомо подложный договор аренды. По условиям этого документа сумма аренды была завышена в несколько раз. Арендодатель попросил суд обязать футбольный клуб вернуть жене Дорофеева автомобиль и взыскать с клуба в ее пользу задолженность по аренде за пользование авто. В итоге женщина получила более 1,5 миллиона рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу. Как уточнили в суде, меру пресечения подсудимому изменили на заключение под стражу.

Юрий Дорофеев был замом гендиректора ФК «Ростов» с 2012-го по 2017 год.

Теги: ФК Ростов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.