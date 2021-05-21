Бывший замгендиректора ФК «Ростов» получил пять лет колонии за мошенничество

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю гендиректора донского футбольного клуба. Юрия Дорофеева осудили на пять лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере и покушение на преступление.По версии следствия, Дорофеев пытался похитить 12 миллионов рублей у футболиста Александра Ерохина, с которым ФК «Ростов» заключил контракт в 2016 году. Кроме того, его обвинили в мошенничестве, связанном с арендой авто. В феврале 2015 года ФК заключил с женой замгендиректора договор аренды с ежемесячной оплатой на иномарку «Хендай Соната». Через два года Юрий Дорофеев представил от имени супруги в суде заведомо подложный договор аренды. По условиям этого документа сумма аренды была завышена в несколько раз. Арендодатель попросил суд обязать футбольный клуб вернуть жене Дорофеева автомобиль и взыскать с клуба в ее пользу задолженность по аренде за пользование авто. В итоге женщина получила более 1,5 миллиона рублей.Приговор еще не вступил в законную силу. Как уточнили в суде, меру пресечения подсудимому изменили на заключение под стражу.Юрий Дорофеев был замом гендиректора ФК «Ростов» с 2012-го по 2017 год.