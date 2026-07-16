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Бывший футболист «Ростова» скончался от онкологии

Бывший футболист «Ростова» скончался от онкологии
Бывший футболист «Ростова» скончался. 49-летний Владислав Дуюн ушёл из жизни из-за онкологического заболевания. О его смерти стало известно 16 июля.

Полузащитник выступал за «Ростов» в период с 1998 по 2001 годы, когда клуб носил название «Ростсельмаш». Он также играл за «Спартак», с которым в 1996 году стал чемпионом России. Последним его клубом был «Петротрест» из Санкт-Петербурга.

В 2012 году Дуюн завершил спортивную карьеру.

Владислав был женат и имел троих детей. Супруга Владислава умерла 11 лет назад, также от онкологического заболевания.

Прощание с Владиславом состоится 18 июля в Подмосковье.
Фото: соцсети
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