Бывшему начальнику ЖКХ Батайска Николаю Белокобыльскому дали 4 года колонии строгого режима

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Бывший начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) города Батайска Николай Белокобыльский приговорен к четырем годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Соответствующий приговор вынес Батайский городской суд 4 июня.Суд признал Белокобыльского виновным по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Согласно материалам следствия, в апреле 2024 года экс-чиновник совместно с заместителем начальника УЖКХ и заместителем главы по ЖКХ получил от местного предпринимателя 150 тысяч рублей. Взамен он обеспечил бизнесмену участие в муниципальном контракте на обслуживание дорог города. По данным следствия, это был не единственный случай получения взяток – в тот же год чиновники получили еще три незаконных вознаграждения.Помимо тюремного срока, Николаю Белокобыльскому назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Также он лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Кроме того, у бывшего начальника УЖКХ конфисковали денежные средства на сумму 735 тысяч рублей, эквивалентные размеру полученных им взяток.Стоит отметить, что Николай Белокобыльский возглавлял УЖКХ Батайска в период с сентября 2023-го по октябрь 2024 года. Его задержание произошло в июле прошлого года.