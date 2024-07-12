Бывшего сотрудника ГУФСИН Ростовской области будут судить

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Бывшего старшего оперуполномоченного второго отдела УСБ ГУФСИН Ростовской области будут судить. Мужчину обвиняют по статье «Предложение посредничества во взяточничестве».По информации следствия, обвиняемый обратился к своему знакомому, который проходил обвиняемым по уголовному делу. Сотрудник ГУФСИН предложил ему помощь в изменении статьи на менее тяжкую в обмен на вознаграждение. Однако знакомый сообщил об этом в УФСБ России по Ростовской области, после чего сотрудника ГУФСИН задержали.В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Напомним, что Дмитрий Безруких, глава ГУФСИН по Ростовской области, и его первый заместитель Василий Гордеев покинули свои должности. Кроме того, дисциплинарные взыскания были наложены на 16 сотрудников, а четверых уволили. Отставки высокопоставленных руководителей могут быть связаны с историей о захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове.