Бывшего сотрудника ГУФСИН Ростовской области будут судить
Бывшего старшего оперуполномоченного второго отдела УСБ ГУФСИН Ростовской области будут судить. Мужчину обвиняют по статье «Предложение посредничества во взяточничестве».
По информации следствия, обвиняемый обратился к своему знакомому, который проходил обвиняемым по уголовному делу. Сотрудник ГУФСИН предложил ему помощь в изменении статьи на менее тяжкую в обмен на вознаграждение. Однако знакомый сообщил об этом в УФСБ России по Ростовской области, после чего сотрудника ГУФСИН задержали.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что Дмитрий Безруких, глава ГУФСИН по Ростовской области, и его первый заместитель Василий Гордеев покинули свои должности. Кроме того, дисциплинарные взыскания были наложены на 16 сотрудников, а четверых уволили. Отставки высокопоставленных руководителей могут быть связаны с историей о захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове.