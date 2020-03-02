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Бывшего командира «Айдара»*, подозреваемого в убийстве 20 человек в Ростовской области, отпустили в Греции

Бывшего командира «Айдара»*, подозреваемого в убийстве 20 человек в Ростовской области, отпустили в Греции
Подозреваемого в убийстве 20 человек в Ростовской области экс-командира украинского националистического батальона «Айдар»* отпустили в Греции. Сергей Мельничук сообщил о своем освобождении на странице в социальной сети 3 марта.

- Российская федерация сфабриковала документы и направила их в Интерпол, а они повелись на это, - написал подозреваемый. – Посольство Украины сработало, адвокат вовремя направил документы и вопрос был решен.

Отметим, Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии 1 марта, по запросу России. Мужчину подозревали в участии в минометном обстреле мирной территории в Ростовской области, в результате которого погибли как минимум 20 человек. В числе убитых были журналисты Антон Волошин и Игорь Корнелюк.

* - запрещенная на территории России организация

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