Бывшего командира «Айдара»*, подозреваемого в убийстве 20 человек в Ростовской области, отпустили в Греции



Подозреваемого в убийстве 20 человек в Ростовской области экс-командира украинского националистического батальона «Айдар»* отпустили в Греции. Сергей Мельничук сообщил о своем освобождении на странице в социальной сети 3 марта.



- Российская федерация сфабриковала документы и направила их в Интерпол, а они повелись на это, - написал подозреваемый. – Посольство Украины сработало, адвокат вовремя направил документы и вопрос был решен.



Отметим, Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии 1 марта, по запросу России. Мужчину подозревали в участии в минометном обстреле мирной территории в Ростовской области, в результате которого погибли как минимум 20 человек. В числе убитых были журналисты Антон Волошин и Игорь Корнелюк.



* - запрещенная на территории России организация