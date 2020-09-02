Бывшего гендиректора «Ростовского электрометаллургического завода» не выпустили из колонии
Экс-гендиректору «Ростовского электрометаллургического завода» не удалось избежать отправления в колонию по причине болезни. Об этом 4 сентября сообщил DonDay.ru.
В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону прошло заседание по делу Вадима Варшавского. Осужденный за неуплату налогов, он подавал жалобу о досрочном освобождении от отбывания наказания в колонии по причине болезни. Несмотря на доводы, судья принял решение отказать Варшавскому в ходатайстве.
После заседания в суде Варшавский должен будет отправиться в Москву, где его ждет еще одно заседание по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Напомним, в декабре 2019 года Вадим Варшавский получил 3, 5 года колонии общего режима за неуплату налогов на сумму в размере 490 тысяч рублей. Осужденный с решением суда не согласен и ищет различные способы смягчения наказания.