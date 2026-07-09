Бывшая жена подозреваемого в убийстве экс-полицейского оказалась депутатом Гордумы Таганрога

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Бывшая жена экс-полицейского, которого подозревают в убийстве трех человек, оказалась депутатом Городской Думы Таганрога.Оксана Утесова, ранее - Гончарова, впервые была избрана в городскую Думу в 2014 году. После этого она несколько раз переизбиралась. Последний раз ее избрали 8 сентября 2024 года по одномандатному избирательному округу № 11. Она входит в постоянную комиссию Гордумы по местному самоуправлению.Отмечается, что Оксана Гончарова исполняет полномочия депутата на непостоянной, то есть неоплачиваемой основе.Предварительно, у нее и Евгения Утесова был общий бизнес - автошкола. У пары трое детей. Позже в отношениях супругов произошел разлад, и они решили развестись. Как ранее писал DonDay, бывшие супруги не могли поделить дом. Согласно судебным документам, Евгений Утесов выгнал Оксану из дома и сменил замки.Не исключено, что имущественный спор мог стать одной из причин трагедии. Утром 9 июля стало известно о гибели родственников бывшей супруги Евгения Утесова. Трех человек жестоко расстреляли. Сейчас подозреваемый в убийстве экс-полицейский задержан.