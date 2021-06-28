Быть ларькам или не быть: ростовчанам предложили выбрать судьбу подземных переходов

Власти Ростова предложили местным жителям самостоятельно решить, что будет в переходах. Инициатива появилась 30 июня на популярном городском портале инициатив.Ранее администрация города «расчистила» подземные переходы от ларьков. Сначала решение было временным, а позже решили навсегда освободить подземки от предпринимателей. Тогда главным аргументом было наличие там культурно значимых мозаик.О значимости мозаик Rostov.ru рассказал профессор кафедры архитектурной реставрации, реконструкции и истории архитектуры Евгения Кишкинова.- Ценность мозаики огромна. Это один из символов города. Подобного сейчас нигде нет. Техника флорентийской мозаики очень редкая. Обычно это делается из натурального камня. И хоть у нас используется более дешёвый материал, надо понимать, что это монументальная живопись, - поделилась профессор Кишкинова.По её мнению, предметы личной гигиены можно найти и в другом месте. Мозаика несёт воспитательное, историческое, эстетическое и художественное значение.В общем, мнения ростовчан по поводу инициативы разделилось. Кого-то расстроило, что любимые магазинчики навсегда исчезли. Другие торжествовали, что наконец-то «город перестанет выглядеть, как помойка».С предложением отдать судьбу переходов в руки местных жителей выступило управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону. Ведомство предложило ростовчанам сразу несколько вариантов решения ситуации. Однако, как отметили комментаторы, некоторые варианты можно было бы совместить.Например, один из вариантов выбора - навсегда убрать объекты нестационарной торговли, второй - провести реставрацию мозаик, третий - оборудовать подземку камерами и регулярно убирать. Почему нельзя сделать всё вместе, непонятно.Ещё управление предлагает сделать в переходах арт-пространство, создав там туристические карты. Это многим показалось несвязным, всё-таки в первую очередь подземка выполняет функцию перехода. Не будет ли открытое пространство мешать людям, которые просто спешат на работу?Кроме того, предлагается организовывать фотовыставки или заставить пространство стендами с значимыми историческими личностями Дона. Несмотря на то что, многие варианты ответа направлены немного на разные сферы, например, поставить ли в переходе камеры или убрать ларьки, ростовчане активно голосуют.Возможность поучаствовать в жизни города останется за активными жителями до 14 июля. По сумме голосов будет принято соответствующее решение. А пока ростовчане могут наслаждаться яркими рисунками на стенах в переходах, которыми восторгаются даже приезжие гости.Так, например, певица Слава в преддверии своего концерта в Ростове прошлась по переходам и оценила красоту мозаик.