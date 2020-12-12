БСМП Ростова рискует остаться без кислорода на следующий год
В МБУЗ «ГБСМП» Ростова-на-Дону сорвалась уже вторая закупка кислорода. Информация об этом появилась 14 декабря на сайте государственных закупок.
С 26 ноября медучреждение искало подрядчика, который поставит в течение 2021 года 273,3 тысячи баллонов кислорода. Объем каждого из них должен был составлять не менее 40 литров. Покупка обошлась бы больнице в 23,2 миллиона рублей. Оплатить товар собирались за счет средств, выделенных на оказание медпомощи по ОМС. Срок подачи заявок закончился 4 декабря, однако ни одна компания не захотела участвовать в конкурсе.
В этот же день БСМП повторно разместила информацию о закупке кислорода. Количество необходимого кислорода и цена остались прежними. Спустя 10 суток, в день окончания подачи заявок от подрядчиков, неприятная ситуация повторилась. За все время ни один исполнитель, который мог предоставлять в течение года сотни тысяч баллонов с жизненно необходимым газом, так и не откликнулся на предложение.
Едва ли не каждая больница донского региона, пытавшаяся приобрести баллоны, столкнулась с проблемой поставки кислорода. Однако БСМП стала первой по случаям, когда купить кислород не удается и со второго раза. Очевидно, медучреждение разместит заявку снова. До конца 2020 года остается всего две недели. Остается надеяться, что рано или поздно найдется поставщик, который обеспечит поставку О2.
По словам главного санврача региона Евгения Коваленко, ситуация по COVID-19 начинает выходить из-под контроля. За последние две недели ежедневное количество жертв пандемии составляло не менее 20 человек. А в течение прошедшей недели врачи устанавливали рекорды по числу новых инфицированных дончан каждый день. Большинство заболевших - люди старше 60 лет. Именно они находятся в зоне риска и больше остальных нуждаются в кислороде.